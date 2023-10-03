Microsoft открыла доступ для всех пользователей к своему коммерческому планировщику задач Microsoft Lists

Microsoft расширяет доступ пользователей к своему коммерческому планировщику задач Microsoft Lists, делая его доступным для всех, кто имеет учетную запись Microsoft. Ранее это приложение было предназначено исключительно для корпоративных пользователей.

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Пока Microsoft Lists представлен в формате бета-версии и доступен для Android, iOS и веб-сервиса. Несмотря на статус бета-версии, все владельцы учетных записей Microsoft могут уже сейчас пользоваться этим планировщиком. Он предоставляет возможность создавать, управлять и обмениваться списками задач на разных устройствах.

Пользователи могут воспользоваться готовыми шаблонами, предоставляемыми в приложении. Эти шаблоны включают в себя списки для учета расходов, создания рецептов, записи идей для подарков и многие другие задачи.

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Насчет выпуска версии для компьютера пока нет информации, и дата завершения тестового периода также остается неизвестной. Однако это решение открывает новые возможности для широкого круга пользователей, желающих организовать свои задачи и списки более эффективно и удобно с помощью Microsoft Lists.