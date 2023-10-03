Microsoft ищет более дешёвые в эксплуатации и простые альтернативы языковым моделям OpenAI

Microsoft, владеющая 49% OpenAI, выражает обеспокоенность высокой стоимостью эксплуатации передовых ИИ-моделей, таких как GPT-4. Это связано с риском неконтролируемого роста расходов при интеграции ИИ во все свои программные продукты, включая Windows. Стремясь снизить затраты, Microsoft ищет экономичные альтернативы.

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Одним из решений является разработка собственных более простых и менее ресурсоемких моделей. Внутренние тесты уже проводятся, и новые модели, такие как Prometheus и Turing, начинают конкурировать с GPT-4. Компания также экспериментирует с моделью Phi-1 для генерации кода и Orca, разработанной на основе Meta✴ Llama-2, принадлежащей Meta✴.

Интересно, что Microsoft стремится к снижению зависимости от GPT-4, хотя владеет долей в OpenAI. Это может указывать на конфликт интересов, так как продукты Microsoft, такие как Bing Chat Enterprise и ChatGPT Enterprise, конкурируют за одну и ту же аудиторию с продуктами OpenAI.

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Тем не менее, разработка более экономичных и эффективных ИИ-моделей может привести к более доступным и широко распространенным инструментам в будущем.