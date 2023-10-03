В туристическом базовом лагере у горы Эверест внедрена высокоскоростная сеть для предоставления быстрого интернета

Впервые в истории туристического базового лагеря и отеля у подножия горы Эверест появилась высокоскоростная сеть, предоставляющая быстрый интернет. Эта технологическая новинка была внедрена благодаря совместным усилиям компании Huawei и China Mobile, которые успешно реализовали оптоволоконную технологию FTTR-B (Fiber-to-the-Room Business).

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В лагере, расположенном на высоте 5200 метров над уровнем моря, сотрудники должны выполнять ряд важных обязанностей, включая проверку работы средств охраны окружающей среды, отправку фотографий и видеозаписей высокого разрешения, а также авторизацию в системе местного бюро управления. Прежде всего из-за низкого качества связи передача данных представляла собой серьезную проблему. Однако благодаря высокоскоростной сети FTTR-B, эта проблема была полностью решена, обеспечив более эффективное и бесперебойное взаимодействие.

Технология FTTR-B также была внедрена в отель, который находится на высоте 4200 метров над уровнем моря. Ранее в этом отеле часто возникали проблемы с передачей данных и высоким временем задержки сигнала. Теперь же до 300 гостей отеля одновременно могут наслаждаться широкополосным доступом в Интернет, а сотрудники могут более эффективно выполнять свои обязанности.

В следующем году планируется оснастить базовый лагерь альпинистов технологией FTTR-B, что обеспечит желающим взойти на Эверест доступ в Интернет даже во время подготовки к восхождению.

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Особенностью FTTR-B является возможность передачи как данных, так и электроэнергии через оптоволоконные кабели, что позволяет устранить проблемы с электроснабжением оборудования. Дополнительно, приложение WeFTTR обеспечивает управление сетевой топологией, оптимизацию сети и настройку конфигурации сети с помощью местных IT-специалистов. Кроме того, предоставляется удаленное решение проблем службой поддержки China Mobile. Устройства, используемые в сетях FTTR-B, оснащены трехрежимными антеннами Wi-Fi и могут быть размещены на стенах или потолках.