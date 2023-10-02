Apple рассматривает возможность крупных инвестиций в «Формулу-1», с целью получить эксклюзивное право на трансляции гонок

Apple рассматривает возможность значительных инвестиций в мировой чемпионат по кольцевым автогонкам, известный как "Формула-1". Целью компании является приобретение эксклюзивных прав на трансляции различных этапов этого спортивного события. Информация о таких планах Apple была раскрыта в отчете отраслевого журнала Business F1.

реклама

Согласно данным Business F1, Apple собирается инвестировать до двух миллиардов долларов ежегодно в "Формулу-1". После этого, они планируют предоставить трансляции гонок на своей платформе Apple TV+. Этот шаг, как ожидается внутри компании, может привести к привлечению большого числа новых подписчиков на Apple TV+.

Важно отметить, что даже если Apple и достигнет соглашения с организаторами "Формулы-1", это не означает, что трансляции будут эксклюзивно доступны только на Apple TV+ в ближайшем будущем. Это связано с тем, что у "Формулы-1" есть существующие медиа соглашения, которые будут действовать, по меньшей мере, до 2025 года.

Однако в Соединенных Штатах существующий эксклюзивный контракт "Формулы-1" с ESPN истечет уже в 2025 году. Согласно данным Business F1, Apple намерена стать следующим медиа партнером гонок в США и стремится получить эксклюзивные права на трансляции на срок не менее семи лет.

рекомендации 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы



