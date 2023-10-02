Экс-агент ЦРУ назвал российское оружие, от которого нельзя защититься, как минимум, на данный момент

Бывший агент Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Соединенных Штатов, Рэй Макговерн, выразил огорчение и тревогу в отношении современного российского вооружения, подчеркивая, что гиперзвуковые ракеты, развивающие поразительную скорость вплоть до 7-9 Махов, представляют собой угрозу без аналогов, от которой на данный момент практически невозможно защититься.

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Экс-агент ЦРУ подчеркнул, что даже Джо Байден, настоящий президент Соединенных Штатов, признал высокую эффективность и мощность подобных ракетных систем, вызывая растущее беспокойство в мире.

Слова Макговерна подчеркивают серьезные вызовы, стоящие перед международным сообществом. В настоящее время не существует действенных средств обороны, способных успешно противостоять гиперзвуковым ракетам, что делает их потенциальное использование Россией в ключевых регионах Украины особенно тревожным сценарием.

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Следует отметить, что данная оценка соответствует всё более угрожающей картине в области международных отношений, где современное российское вооружение продолжает привлекать внимание своей высокой эффективностью и мощностью, меняя парадигму в вопросах безопасности и стратегии. Насущная необходимость в поиске решений для противодействия этой угрозе становится все более актуальной на мировой арене.