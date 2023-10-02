Marvel's Avengers навсегда сняли с продажи во всех цифровых магазинах

Игра Marvel’s Avengers, основанная на популярной вселенной Marvel, была окончательно удалена со всех цифровых магазинов 30 сентября. Это решение было ожидаемым, так как компания Crystal Dynamics предупреждала о намерении убрать игру еще в начале года.

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Перед окончательным удалением, проект прошел через распродажу, однако в России он стал недоступен ранее из-за определенных обстоятельств. Тем, кто приобрел игру до её удаления, позволено продолжать играть в нее онлайн, но неясно, сколько времени будут функционировать серверы, что критично для игры такого типа.

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Marvel’s Avengers была выпущена 4 сентября 2020 года и доступна была на платформах ПК, PS4 и Xbox One. Несмотря на привлекательную вселенную Marvel, игра не смогла завоевать популярность среди игроков из-за технических проблем и недостатка контента. Последнее обновление для игры было выпущено 31 марта, а основное внимание уделялось мультиплееру, что также не способствовало её успеху.