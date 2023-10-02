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Игра Marvel’s Avengers, основанная на популярной вселенной Marvel, была окончательно удалена со всех цифровых магазинов 30 сентября. Это решение было ожидаемым, так как компания Crystal Dynamics предупреждала о намерении убрать игру еще в начале года.
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Перед окончательным удалением, проект прошел через распродажу, однако в России он стал недоступен ранее из-за определенных обстоятельств. Тем, кто приобрел игру до её удаления, позволено продолжать играть в нее онлайн, но неясно, сколько времени будут функционировать серверы, что критично для игры такого типа.
Marvel’s Avengers была выпущена 4 сентября 2020 года и доступна была на платформах ПК, PS4 и Xbox One. Несмотря на привлекательную вселенную Marvel, игра не смогла завоевать популярность среди игроков из-за технических проблем и недостатка контента. Последнее обновление для игры было выпущено 31 марта, а основное внимание уделялось мультиплееру, что также не способствовало её успеху.