Японские потребители внезапно проявили большой интерес к PlayStation Portal, устройству для удалённой игры, транслирующему игры с PlayStation 5 через WiFi.

На родине Sony, в Японии, устройство PlayStation Portal вызвало неожиданный интерес среди потребителей, и все доступные экземпляры этой удаленной игровой консоли были раскуплены на крупных онлайн-площадках, таких как Amazon и Sony Store. PlayStation Portal представляет собой устройство, которое позволяет играть в игры с PlayStation 5 через WiFi, но не имеет собственных вычислительных мощностей и зависит от потока данных из PlayStation 5.

реклама

Основная идея PlayStation Portal заключается в том, чтобы предоставить игрокам возможность играть в свои любимые игры даже вдали от своей основной игровой консоли. Устройство транслирует игры с PlayStation 5 на экран устройства, что позволяет игрокам наслаждаться игровым процессом в разных комнатах или даже вне дома, если они находятся в пределах сети WiFi.

Несмотря на интерес к устройству, PlayStation Portal получила некоторую критику за некоторые его ограничения. Одним из главных недостатков является отсутствие поддержки облачного стриминга игр, что ограничивает доступ к библиотеке игр PlayStation Now. Также устройство не поддерживает Bluetooth, что может быть проблемой для подключения беспроводных контроллеров и других устройств.

Кроме того, PlayStation Portal не обладает встроенным медиаплеером, что ограничивает его способность воспроизводить мультимедийный контент. Тем не менее, устройство предоставляет возможность играть в игры PlayStation 5 на дополнительных экранах и в разных комнатах, что может быть привлекательным для определенной аудитории игроков.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Несмотря на некоторые ограничения, устройство PlayStation Portal готовится к успешному запуску, по крайней мере, на японском рынке. Ожидается, что устройство поступит в продажу по всему миру с 15 ноября, что может сулить успешный запуск этого устройства на мировом рынке и удовлетворить потребности игроков, желающих расширить свой игровой опыт за пределами главной игровой консоли PlayStation 5.