Ремонт одной детали в смартфоне Huawei Mate 60 RS, такой как материнская плата с процессором Kirin 9000s, обойдется в $890-960

Недавно представленный смартфон Huawei Mate 60 RS, обладающий выдающимися техническими характеристиками, вызывает некоторые вопросы в плане затрат на его ремонт.

реклама

Одним из наиболее дорогих компонентов для замены является материнская плата, на которой расположен мощный процессор Kirin 9000s.

Замена этой детали может обойтись владельцу смартфона от $890 до $960, что значительно превышает стоимость нового iPhone 15, доступного за $820 в Китае.

Однако не все компоненты Huawei Mate 60 RS так дороги: например, замена основной камеры оценивается в менее чем $300, а новый аккумулятор ёмкостью 5000 мАч можно приобрести за всего $35.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Эти различия в цене ремонта подчеркивают важность учета затрат на обслуживание при выборе смартфона.