Netflix завершил эпоху, выпустив свой последний DVD-диск и попрощался с легендарными красными конвертами

Netflix официально завершил одну из своих исторических глав, выпустив свой последний DVD-диск и, таким образом, завершив эпоху, которая продолжалась 25 лет. Это значительное событие символизирует конец периода, в котором Netflix радикально изменила способы потребления фильмов и телесериалов.

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Netflix начал свой путь в мире развлечений как сервис проката DVD-дисков по почте. В это время он предлагал своим подписчикам огромный каталог фильмов на выбор, и пользователи могли заказывать диски, которые затем доставлялись им по почте. Это дало пользователям возможность выбирать, контролировать и просматривать контент в удобное для них время.

Однако с течением времени Netflix перешел к потоковому вещанию, предоставляя абонентам возможность моментально получать доступ к фильмам и сериалам через интернет. Этот переход в потоковое вещание сделал Netflix глобальным лидером в сфере онлайн-развлечений.

В своем блоге Netflix отметил, что прокат DVD-дисков играл важную роль в формировании основ компании и предоставлял пользователям "широкие возможности выбора, контроля и свободы просмотра контента по своему усмотрению".

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Теперь Netflix окончательно отказывается от DVD-проката, и диски больше не будут доступны в ассортименте компании. Это завершает этап истории, который помог Netflix стать глобальным медиа-гигантом и изменить парадигму потребления развлекательных программ.