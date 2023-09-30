Покупатели iPhone 15, приобретающие "серые" смартфоны через интернет в России, могут столкнуться с проблемами связи из-за несовместимости устройств с российскими частотами и стандартами.

Покупателей iPhone 15, желающих приобрести "серые" смартфоны через интернет, предупредили о возможных сбоях связи на таких устройствах в России. Наталья Голицына, руководитель отдела телефонии розничной сети МТС, подчеркнула, что любые модели из линейки iPhone 15 могут столкнуться с проблемами регистрации в российских сетях связи, если изначально предназначены для работы в сетях конкретного оператора или страны. При активации таких смартфонов могут возникнуть трудности с установлением связи.

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Однако несмотря на это, существует и более сложная проблема, связанная с различиями в частотных диапазонах для мобильной связи. В России частоты могут отличаться от стандартов, принятых в других странах, что может привести к частичной или полной неподдержке российскими смартфонами iPhone 15 данных стандартов.

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Голицына подчеркнула важность осознания того, что множество моделей смартфонов, включая iPhone 15, могут быть адаптированы к работе только с определенными операторами связи, например, американскими или канадскими. Поэтому при активации такого смартфона в сетях другого оператора или в другой стране он может просто не зарегистрироваться в сети.