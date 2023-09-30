Apple сталкивается с возможностью удаления популярных социальных сетей, включая Facebook и Instagram, из китайской версии своего App Store в связи с введением строгих правил, запрещающих незарегистрированные иностранные приложения.

Apple вынуждена рассмотреть возможность удаления популярных социальных сетей, включая Facebook, Instagram, WhatsApp и Twitter, из своего китайского App Store. Эти шаги связаны с новыми строгими правилами, предполагающими запрет на размещение в магазине приложений незарегистрированных иностранных приложений в Китае.

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Информация о планируемых изменениях была впервые раскрыта в июле, когда Apple объявила о намерении бороться с интернет-мошенничеством, порнографией и контентом, нарушающим китайские правила цензуры. С тех пор компания провела переговоры с китайскими официальными лицами и выразила свою обеспокоенность по поводу влияния этих правил на пользователей.

В данный момент, несмотря на блокировку доступа к социальным сетям через "Великий Китайский файрвол", приложения, такие как Facebook и Twitter, остаются доступными для пользователей в стране. Многие пользователи, особенно молодежь, используют VPN-сервисы, чтобы обойти эти ограничения.

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В ходе предстоящих изменений около 1 000 незарегистрированных иностранных приложений в App Store могут быть затронуты, и Apple будет вынуждена удалить их из китайской версии App Store до июля, чтобы соответствовать новым правилам.