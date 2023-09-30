Владелец iPhone 15 Pro обнаружил, что батарея его смартфона разбухла из-за перегрева, однако магазин Apple отказался обслуживать его из-за покупки устройства через оператора

Владелец iPhone 15 Pro под ником Leather_Cheerio_402 поделился удивительным случаем на социальной платформе Reddit. Он обнаружил, что батарея его смартфона начала разбухать, не предостерегая его заранее о каких-либо ошибках. Аккумулятор раздулся настолько, что iPhone уже не влезал в чехол, и экран начал отслаиваться от корпуса. Владелец предполагает, что такая ситуация произошла во время зарядки из-за перегрева.

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Он решил обратиться за помощью в местный Apple Store, однако ему было отказано в обслуживании с объяснением, что он приобрел смартфон через оператора Verizon. Позднее он все же смог сдать свой гаджет в сервисный центр для диагностики и возможного ремонта.

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Этот случай ставит под вопрос качество контроля качества устройств, и владельцам iPhone 15 Pro стоит быть более внимательными к знакам перегрева и разбухания аккумулятора. Apple пока не предоставила официальный комментарий к данной ситуации.