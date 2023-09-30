Китай исследует возможность создания постоянной астронавтической базы внутри лавовых труб Луны, что может служить защитой от микрометеоритных дождей и радиации

Китай проявляет интерес к созданию постоянной базы для астронавтов на Луне, используя уникальные геологические формации – лавовые трубы. Эти трубы, предполагается, могут служить убежищем от микрометеоритных дождей и вредной радиации, что делает их идеальным местом для возможной внеземной базы.

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Исследователи давно полагали, что лунные лавовые трубы, образованные многие тысячи лет назад древними лавовыми потоками, могут предложить укрытие для будущих лунных поселений. Чжан Чунфэн из Шанхайской академии космических полётов в рамках недавней конференции подчеркнул значимость исследования этих структур с помощью космических кораблей и лунных посадочных модулей.

Хотя конкретные доказательства существования этих труб пока ограничены, исследование и возможное использование их могут стать частью долгосрочных планов Китая по освоению Луны. За последнее десятилетие Китай сделал значительные шаги в исследовании лунной поверхности, успешно отправив несколько роверов для изучения её геологии и окружающего космического пространства.

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Строительство базы на Луне внутри лавовых труб может потребовать множества лет научных исследований и разработок, но такой проект может стать важным шагом на пути к установлению более постоянного присутствия человека на естественном спутнике Земли.