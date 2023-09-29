Россия выделяет более 800 миллиардов рублей на государственную программу "Космическая деятельность России" в 2024-2026 годах

В проекте федерального бюджета на 2024-2026 года Россия выделяет более 800 миллиардов рублей на государственную программу "Космическая деятельность России". По данным ТАСС, распределение средств по годам следующее: в 2024 году - 285,95 миллиарда рублей, в 2025 году - 271,91 миллиарда рублей, и в 2026 году - 258,1 миллиарда рублей.

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Эти средства планируется направить на различные направления российской космической программы. Основной акцент сделан на опережающее финансирование инвестиционных проектов в ракетно-космической промышленности и поддержание функционирования госкорпорации "Роскосмос".

Одним из ключевых проектов, финансирование которого планируется в рамках этого бюджета, является создание Российской орбитальной станции (РОС). В сентябре 2021 года уже были выделены средства на разработку этого амбициозного проекта.

Кроме того, в июне 2021 года "Роскосмос" анонсировал планы по реализации многофункциональной спутниковой системы "Сфера", стоимость которой также оценивается в 800 миллиардов рублей. Из этой суммы 350 миллиардов рублей планируется привлечь из внебюджетных источников.

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Эти масштабные инвестиции подчеркивают стратегическое значение, которое Россия придает своей космической программе, особенно в свете международной конкуренции в космической сфере, активизировавшейся с развитием частных космических компаний вроде SpaceX Илона Маска.