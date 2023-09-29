Google выпустила обновление для своего браузера Chrome, удалив раздражающую плашку "Все закладки" и введя 10 обновлений для улучшения безопасности, а также исправив некоторые мелкие ошибки

В недавнем обновлении браузера Chrome версии 117.0.5938.132, Google убрала плашку "Все закладки", на которую многие пользователи жаловались с момента ее введения в 2022 году.

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Эта функция вызывала отображение боковой панели со всеми закладками, что было неудобно для некоторых пользователей. Теперь, после обновления, эта плашка исчезла, делая интерфейс браузера более чистым и менее раздражающим.

Помимо этого, было внедрено 10 обновлений, направленных на усиление безопасности браузера, а также исправлен ряд мелких ошибок, что, безусловно, сделает использование Chrome более безопасным и удобным для всех пользователей.

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Google продолжает работать над улучшением своего браузера, реагируя на отзывы пользователей и устраняя возможные неудобства, а также обеспечивая высокий уровень безопасности при серфинге в интернете.