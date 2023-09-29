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Mirakl
Bethesda представляет The Elder Scrolls: Castles - новую мобильную игру
Bethesda расширяет свой мобильный портфолио новой игрой "The Elder Scrolls: Castles", предлагая игрокам управлять строительством и развитием замков в духе "Fallout Shelter"

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Вдохновленная своим прошлым успехом с серией The Elder Scrolls, компания Bethesda теперь представляет новую мобильную игру под названием "The Elder Scrolls: Castles". Эта игра была впервые обнаружена пользователем Reddit и в настоящее время доступна на платформе Android, хотя пользователи iOS должны будут подождать.

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"The Elder Scrolls: Castles" представляет собой игру в жанре строительства и управления замками, что делает её духовным наследником другой популярной игры Bethesda - "Fallout Shelter". Игроки принимают на себя роль владельца замка и управляют династией, следя за ростом своей семьи и переходом власти на протяжении многих лет.

Игровой процесс включает в себя типичные для симуляторов управления элементы: от строительства и настройки замка до расширения комнат, декорирования и установки памятников. Распределение рабочих по различным заданиям и создание героев для выполнения миссий или битв с классическими противниками из мира The Elder Scrolls добавляют глубину и интерес к игровому процессу.

Несмотря на то что в листинге Play Store игра отмечена как "ранний доступ", все желающие с учетной записью в Play Store могут скачать и играть в нее прямо сейчас. Пока неясно, был ли тихий релиз игры намеренным ходом со стороны Bethesda, поскольку компания не предоставляла официальной информации о ее запуске.

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Это новое добавление к мобильному портфолию Bethesda, и, судя по первым отзывам, "The Elder Scrolls: Castles" уже начинает привлекать внимание поклонников жанра.

#новости
Источник: play.google.com
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