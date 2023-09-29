Мошенники улучшают методы маскировки фишинговых сайтов, что привело к увеличению их числа в 2023 году

Мошеннические действия в цифровом пространстве продолжают адаптироваться к повышающимся мерам безопасности, что ставит под угрозу данные и финансы пользователей. В 2023 году количество фишинговых сайтов с усовершенствованными системами защиты от обнаружения увеличилось до 53% от общего числа, по сравнению с 27% в предыдущем году.

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Диана Селехина из центра мониторинга внешних цифровых угроз Solar AURA указала, что мошенники продолжают обновлять методы маскировки своих сайтов от систем мониторинга и обнаружения, что делает задачу пресечения таких активностей все более сложной. Рост количества фишинговых порталов требует от органов власти и кибербезопасности усилий по улучшению механизмов выявления и блокировки мошеннических ресурсов.

Один из новых и эффективных методов маскировки, который получил название "Хамелеон", включает в себя порталы с динамически изменяемым контентом, адаптированным под конкретных пользователей. Это учитывает территориальное расположение IP-адреса пользователя, разрешение экрана, версию операционной системы и браузера.

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Роскомнадзор сообщил, что с начала 2023 года было удалено и заблокировано 23,8 тыс. мошеннических сайтов, в то время как в 2022 году этот показатель составлял 13,7 тыс. В основном блокируются фишинговые ресурсы, связанные с финансовой тематикой, и сайты, предлагающие услуги по изготовлению поддельных документов.