Центральное командование Вооруженных сил США сообщило о том, что Иран направил лазерный луч на американский военный вертолет в Персидском заливе, что было охарактеризовано как небезопасное и непрофессиональное поведение.

Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило о происшествии в Персидском заливе, где корабли Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР) были задействованы в инциденте с американским военным вертолетом. По предварительной информации, корабли КСИР неоднократно направляли лазерный луч на вертолет типа AH-1Z Viper, принадлежащий к 26-му экспедиционному подразделению морской пехоты США. Тем не менее, вертолет не пострадал, и нет сообщений о пострадавших в ходе инцидента.

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В официальном заявлении CENTCOM действия КСИР были охарактеризованы как небезопасные и непрофессиональные. Подчеркивается, что такое поведение создает угрозу для жизни военнослужащих США и стран-партнеров в регионе.

Этот случай стал не первым инцидентом в Персидском заливе, где американские и иранские морские суда часто находятся в непосредственной близости друг от друга, что периодически приводит к столкновениям и увеличению напряженности в отношениях между странами. Ранее уже были случаи, когда иранские корабли приближались к американским судам на опасное расстояние, создавая "психологическое давление" на экипажи и в ряде случаев вызывая предупредительные выстрелы со стороны США.

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Инциденты в Персидском заливе продолжают подогревать уже и так напряженные отношения между Ираном и США, подчеркивая нестабильность в регионе и возможные риски для международной безопасности.