На KubeCon в Шанхае, Джим Землин из Linux Foundation поделился размышлениями об экономическом потенциале открытого программного обеспечения, представив интересные статистические данные и подчеркивая возможности для роста компаний за счет работы над открытыми проектами

На недавно прошедшем мероприятии KubeCon в Шанхае, исполнительный директор Linux Foundation Джим Землин поделился своими замечаниями и статистическими данными, касающимися мира открытого программного обеспечения (ПО). С легким юмором он предположил, что если бы Linux Foundation была коммерческой компанией, то могла бы стать крупнейшим мировым производителем программного обеспечения с теоретическим годовым фондом заработной платы в 26 миллиардов долларов, что превышает фонд исследований и разработок Microsoft (24 млрд долларов).

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Землин затронул важный аспект "парадокса выбора" в сфере открытого ПО, подчеркнув значимость правильного выбора проекта среди множества доступных. Он также обсудил возможности увеличения доходов и прибыли компаний за счет работы над проектами с открытым исходным кодом. В качестве примера он привел китайские технологические компании вроде WeChat, Alibaba и Huawei, которые успешно интегрировали открытые технологии в свои бизнес-модели.

Описывая "добродетельный цикл", Землин подчеркнул, что улучшения в открытых проектах ведут к увеличению рентабельности, что, в свою очередь, стимулирует дальнейшие инвестиции и непрерывные улучшения в этом направлении.

Кроме того, в ходе мероприятия был представлен новый проект под названием OpenTofu, нацеленный на разработку больших языковых моделей в экосистеме открытого кода. Этот проект может предложить новые возможности для сообщества и продвинуть разработку языковых технологий на новый уровень.

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Эти дискуссии и представления подчеркивают важность открытого исходного кода в современном технологическом мире, а также обозначают перспективы и потенциал данного направления для всего глобального бизнес-сообщества.