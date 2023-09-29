МТС Банк представил сервис продажи ваучеров для пополнения виртуальных кошельков на зарубежных стриминговых и игровых платформах

МТС Банк анонсировал запуск сервиса, который позволит российским пользователям упростить покупки контента на зарубежных платформах, таких как Spotify, Xbox, Twitch и PlayStation. Новая услуга будет включать в себя продажу ваучеров для пополнения виртуальных кошельков на указанных платформах, что стало ответом на возросший интерес к зарубежному контенту в условиях, когда прямые платежи становятся все более затруднительными.

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Как сообщают источники "Коммерсанта", этот шаг со стороны МТС предполагает, что компания стремится занять свою долю на уже сформировавшемся, хоть и во многом "сером", рынке. Через мобильное приложение банка пользователи смогут приобрести ваучер, получить инструкции по настройке счета, не привязанного к России, после чего внесенные средства будут доступны в их виртуальном кошельке на соответствующих платформах.

Этот сервис, хоть и не является уникальным, открывает двери для пользователей, желающих продолжать пользоваться зарубежными сервисами, несмотря на финансовые барьеры, установленные из-за геополитической обстановки. Он также может привлечь новых клиентов к МТС Банку, предлагая удобное решение для доступа к популярному контенту.

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Служители МТС вероятно надеются, что введение такой услуги поможет компании укрепить свои позиции на рынке, предлагая дополнительные услуги своим клиентам и привлекая новых пользователей, которые ищут альтернативные способы доступа к зарубежным платформам.