В 2020 году Apple и Microsoft обсудили возможность покупки поисковика Bing

Три года назад, в 2020 году, руководители корпораций Apple и Microsoft провели переговоры о возможном приобретении поисковика Bing компанией Apple. Однако, эти переговоры, как сообщается, не вышли за рамки предварительных обсуждений, указывая на то, что Apple, возможно, не рассматривала эту возможность серьезно.

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По данным, раскрытым в ходе рассмотрения антимонопольного иска FTC против Google, Apple не планировала заменить Google как поисковую систему по умолчанию на iPhone. Microsoft предположила, что главная цель этих обсуждений заключалась в том, чтобы получить более выгодные условия от Google.

Существующее соглашение между Apple и Google, которое ежегодно приносит Apple более 20 миллиардов долларов, является важным фактором для сохранения текущих отношений между двумя технологическими гигантами. Согласно представленной информации, в Apple существуют опасения относительно того, сможет ли Bing конкурировать с Google по качеству и функциональности.

В прошлом Bing временно служил поисковой системой по умолчанию для функций Siri и Spotlight от Apple, однако он так и не смог заменить Google в браузере Safari, который является основным инструментом для поиска в интернете для большинства пользователей устройств Apple. Несмотря на периодические обсуждения между главами Apple и Microsoft, Тимом Куком и Сатьей Наделлой, Google остается основной поисковой системой на устройствах Apple.

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Этот эпизод подчеркивает сложность отношений между крупнейшими технологическими компаниями и возможные стратегические маневры, которые они используют для достижения более выгодных условий в коммерческих сделках.