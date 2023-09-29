Google объявляет о прекращении производства цифровой доски Jamboard и связанных с ней программных решений, рекомендуя пользователям переходить на альтернативные платформы для совместной работы.

Компания Google официально объявила о прекращении производства своей цифровой доски Jamboard, вместе с связанной с ней программной экосистемой. Jamboard, представляющая собой 55-дюймовый сенсорный экран с разрешением 4K, была предложена по цене 5000 долларов, с дополнительной годовой платой в размере 600 долларов для школ и корпораций. Однако с конца 2024 года, облачные приложения, интегрированные с Jamboard, также прекратят своё функционирование.

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Jamboard была разработана для упрощения удаленной совместной работы и была тесно связана с экосистемой Google Workspace, обеспечивая легкий доступ к контенту из Google Docs, Sheets и Slides. Тем не менее, с прекращением поддержки, текущие пользователи Jamboard могут столкнуться с необходимостью обновления своего оборудования, поскольку их доски быстро устареют без дополнительной поддержки.

В ответ на это изменение, Google рекомендует пользователям рассмотреть альтернативные решения для совместной работы, такие как FigJam от Figma, Lucid Software от Lucidspark или Miro.

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Более того, в заявлении от Google утверждается, что компания планирует компенсировать образовательным учреждениям стоимость устройств Jamboard, подчеркивая заботу о своих клиентах и стремление смягчить переход для тех, кто уже инвестировал в эту технологию.