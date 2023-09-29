Первая группа украинских летчиков начала языковую подготовку в США перед обучением на истребителях F-16, как сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона

Первая партия украинских пилотов начала свою языковую подготовку в США, как сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. Она подтвердила начало курсов английского языка, однако не раскрыла ни количество учащихся пилотов, ни длительность обучения. Сингх уточнила, что продолжительность языковой подготовки будет варьироваться в зависимости от уровня навыков и профессионализма учащихся.

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Как отмечалось ранее, командующий Военно-воздушными силами Нацгвардии США, генерал-лейтенант Джеймс Ло, указывал на то, что первые украинские пилоты могут начать летную подготовку на истребителях F-16 в США уже в октябре текущего года. Ожидается, что обучение может продлиться три месяца, после чего пилотам потребуется дополнительное время для обучения по техническому обслуживанию самолетов.

Современные истребители, такие как Су-57, в отличие от своих предшественников, более приспособлены для военного использования, как подчеркивал ранее заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор в отставке Владимир Попов.

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Эта инициатива подчеркивает важность международного сотрудничества в области военной подготовки и адаптации к глобальным стандартам в области военной безопасности и обороны.