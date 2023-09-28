Российская система бронирования авиабилетов Leonardo стала жертвой мощной DDoS-атаки зарубежных хакеров, из-за чего ее работа была временно приостановлена

Не так давно российская система бронирования авиабилетов Leonardo столкнулась с серьезными техническими проблемами. Госкорпорация "Ростех" подтвердила, что перебои в работе системы вызваны мощной DDoS-атакой, исходящей из-за рубежа. Из-за кибератаки работа сервиса была временно приостановлена, что вызвало затруднения в бронировании авиабилетов для пассажиров.

реклама

Авиакомпания "Аэрофлот", которая была одной из первых, кто сообщил о проблеме, подчеркнула важность скорейшего восстановления работы системы для обеспечения нормального функционирования авиаперевозок.

"Ростех" заявил, что специалисты уже работают над устранением последствий атаки и в ближайшее время планируют полностью восстановить работоспособность системы. Также идет работа по усилению мер безопасности, чтобы предотвратить подобные инциденты в будущем.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Стоит отметить, что DDoS-атаки становятся все более распространенным способом киберсаботажа, направленным на важные инфраструктурные объекты и сервисы. Этот инцидент еще раз подчеркивает важность кибербезопасности в современном мире, где технологии играют ключевую роль во многих сферах жизни.