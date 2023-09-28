Исследование показало, что 95% российских финансовых компаний интегрировали технологии искусственного интеллекта в свои основные рабочие процессы, что подтверждает тенденцию к дальнейшему технологическому развитию в этой сфере.

В последние годы сфера финансовых услуг России показывает высокий уровень адаптации к новейшим технологиям. Особое внимание заслуживает интеграция искусственного интеллекта (ИИ) в основные рабочие процессы компаний. Согласно последним данным, 95% финансовых учреждений уже внедрили технологии ИИ в свою повседневную деятельность.

реклама

Российский рынок ИИ продемонстрировал впечатляющий рост в 17% в 2022 году, что подчеркивает увеличение спроса на данную технологию. Ожидается, что к 2030 году 11% мирового ВВП будет создано за счет технологий ИИ.

Искусственный интеллект применяется для оптимизации рабочих процессов, улучшения качества обслуживания клиентов и минимизации рисков, ассоциированных с человеческим фактором. Анализ больших объемов данных, выявление финансовых трендов и быстрое принятие решений — лишь некоторые из возможностей, которые открывает ИИ.

Тем не менее, несмотря на широкое применение ИИ, эксперты указывают на сложности его практического внедрения. В частности, может возникнуть нехватка квалифицированных кадров или необходимой инфраструктуры для полноценной интеграции ИИ в финансовые системы.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Новости о том, что 95% финансовых компаний России интегрировали ИИ в свою деятельность, подтверждают тенденцию к дальнейшему технологическому развитию в этой сфере, что в свою очередь будет способствовать улучшению качества услуг и увеличению эффективности работы компаний.