В iOS 17 представлено множество улучшений для цифрового ассистента Siri

С релизом iOS 17, пользователи iPhone обрели доступ к множеству новых функций, среди которых Personal Voice, Standby Mode и NameDrop. Особый акцент был сделан на улучшение функционала цифрового помощника Siri.

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Одной из заметных новинок стала возможность Siri читать статьи в Safari. Теперь, чтобы прослушать текст статьи, достаточно просто сказать: «Siri, прочитай это», и ассистент озвучит весь текст страницы от начала до конца.

Это, конечно, не единственное улучшение Siri в iOS 17. Вот несколько других замечательных нововведений:

Взаимодействие с Siri во время звонка. Теперь пользователи могут обращаться к Siri во время звонка через FaceTime или обычного телефонного звонка. Ваш собеседник услышит, как вы разговариваете с Siri, но не услышит ответа ассистента. Последовательные запросы к Siri. Больше нет необходимости повторять «Hey Siri» перед каждым запросом или командой. В новой версии iOS поддерживаются последовательные запросы. Siri становится более персонализированной. Теперь для отправки сообщения другу можно просто сказать: «Siri, напиши Ване». Ассистент уже знает, в каком приложении вы обычно общаетесь с Ваней, и автоматически выберет его для отправки сообщения. Два новых британских голоса для Siri. Для любителей британского акцента Apple представила два новых голоса из Великобритании для Siri.

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Эти улучшения делают Siri более удобной и функциональной, обогащая взаимодействие пользователей с своими устройствами Apple.