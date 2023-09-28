Airbus Helicopters представила новый проект - летающую лабораторию PioneerLab на базе вертолета H145 для разработки экологичных и эффективных технологий вертолетостроения

Airbus Helicopters представила свой инновационный проект - летающую вертолетную лабораторию PioneerLab, созданную для разработки и тестирования передовых технологий вертолетостроения с упором на "экологическую устойчивость". Платформа разработана на базе вертолета H145 и включает в себя исследовательские возможности для создания более экологичных и эффективных вертолетных технологий.

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Основное внимание в PioneerLab уделяется исследованию биологических и переработанных материалов для вертолетостроения, что позволит сократить экологический след от эксплуатации вертолетов. Лаборатория будет также заниматься разработкой гибридных электрических силовых установок и улучшенной аэродинамики с целью снижения расхода топлива на 30%.

Кроме того, в рамках проекта планируется изучение современных датчиков и цифровых систем, которые могут улучшить безопасность и автономность вертолетов в процессе взлета и посадки. Летные испытания новых технологий уже начались на заводе Airbus в Донауверте, Германия.

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Исследование и разработка в области биологических и переработанных материалов в вертолетостроении открывают новые горизонты для сокращения углеродного следа отрасли. С применением гибридных электрических систем и улучшенной аэродинамики, вертолеты будущего могут стать более экологичными и эффективными, отвечая вызовам изменения климата и стремлению к более устойчивому авиационному транспорту.