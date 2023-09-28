Судья в Калифорнии поддержал требования кредитных союзов к Apple относительно антимонопольных практик в системе оплаты Apple Pay

В судебном зале Северного округа Калифорнии разгорелось противостояние между корпорацией Apple и трёх кредитных союзов, обвинивших техногиганта в антимонопольных практиках в связи с системой оплаты Apple Pay. Суть претензий касается чрезмерных платежей за обработку транзакций и блокировки доступа к функциям NFC для сторонних разработчиков приложений, что, по мнению истцов, затрудняет конкуренцию в области цифровых кошельков.

реклама

Судья Джеффри Уайт частично поддержал истцов, высказав согласие с аргументом о том, что эксклюзивный доступ к технологии NFC создаёт монопольное положение для Apple в секторе мобильных платежей. Однако, судья отметил, что система Apple Pay предоставляется пользователям бесплатно, и поэтому не может считаться навязыванием определённого продукта.

Тем не менее, судья подчеркнул, что отсутствие конкуренции в сегменте цифровых платежей iOS может негативно сказаться на потребителях из-за "произвольных и завышенных комиссий" за обработку платежей, установленных Apple. Он также отметил, что блокировка NFC для приложений от сторонних разработчиков вредит конкуренции.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Дальнейшее рассмотрение дела запланировано на 1 декабря, и это может стать поворотным моментом в открытии рынка цифровых платежей для других участников.