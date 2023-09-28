Совместное предупреждение американских и японских организаций выявило деятельность китайской хакерской группы, нацеленной на маршрутизаторы по всему миру, особенно те, что производит компания Cisco

Американские и японские официальные органы вместе предупредили о китайской группе хакеров, которую знают под разными именами как BlackTech, Palmerworm, Temp.Overboard, Circuit Panda и Radio Panda. С 2010 года эти хакеры занимаются взломом роутеров и установкой в них вредоносных программ.

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После успешного взлома роутеры обеспечивают хакерам длительный и практически необнаруживаемый доступ к сетям, что представляет серьезную угрозу для транснациональных компаний. Хакеры получают административные права на сетевые устройства и устанавливают вредоносную прошивку.

Это позволяет им проникать в сети компаний, имеющих деловые связи с компрометированными организациями. Отчет подчеркивает, что основной целью хакеров являются маршрутизаторы от Cisco. Однако, новые продукты Cisco, оборудованные функцией безопасной загрузки, защищены от запуска неавторизованных микропрограмм.

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Для снижения риска рекомендуется отключение исходящих соединений по виртуальным телетайпным линиям, мониторинг журналов сетевых устройств и регулярное обновление паролей. Несмотря на важность этих рекомендаций, отчет не предлагает конкретных индикаторов компрометации для администраторов, что затрудняет проверку потенциальных заражений.