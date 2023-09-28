Темпы увольнений в технологической отрасли значительно замедлились за последние месяцы, с пиком в январе и последующим снижением более чем на 90%.

Технологическая отрасль недавно заметила замедление темпов увольнений, согласно данным, отслеживаемым различными службами. После пика в январе, когда число сокращенных рабочих мест было на высоте, отчеты показывают, что уровень увольнений снизился более чем на 90%. TechCrunch сообщает, что технологические компании теперь даже начинают заново нанимать сотрудников на некоторые позиции, которые ранее были ликвидированы.

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Данные от Layoffs.fyi, службы, специализирующейся на отслеживании увольнений в технологической отрасли, свидетельствуют о последовательном снижении числа увольнений на протяжении семи последних месяцев. С июня по август число сокращений стабилизировалось на уровне около 10 тыс. в месяц, снижаясь до чуть более 3 тыс. в сентябре. Аналогичные данные были подтверждены платформой по трудоустройству TrueUp, указывая на пик увольнений в январе, за которым последовало значительное снижение.

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Несмотря на некоторые различия в данных из разных источников, общая тенденция остается неизменной: уровень увольнений в технологической отрасли снижается, указывая на положительные изменения в области занятости. Это может быть хорошим знаком для отрасли, поскольку компании переходят от фазы сокращений к возобновлению найма.