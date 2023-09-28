Epic Games обратилась к Верховному суду США с просьбой пересмотреть антимонопольное решение 2021 года в пользу Apple по вопросу ограничений на использование сторонних платежных систем в App Store.

Epic Games выражает намерение продолжить свою борьбу с политикой Apple в отношении App Store, направив обращение к Верховному суду США. Данное действие последовало за решением, вынесенным в 2021 году в пользу Apple в антимонопольном деле, которое инициировала Epic Games.

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Epic ранее заявляла, что ограничения, установленные Apple на использование сторонних платежных систем в App Store, нарушают закон Калифорнии о недобросовестной конкуренции. Хотя Девятый окружной апелляционный суд признал, что практики Apple имеют "антиконкурентный эффект", он также постановил, что они не достигают порога антимонопольного дела.

В случае, если Верховный суд примет решение в пользу Epic, это может повлечь за собой значительные финансовые последствия для Apple. В настоящее время компания забирает долю от всех покупок в App Store, которая может достигать 30%.

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Юридические баталии Epic продолжаются, в то время как Fortnite остается недоступной в App Store с момента, как Apple убрала её из магазина в августе 2020 года. Epic также ведет схожий судебный процесс с Google по поводу политики их магазина приложений.