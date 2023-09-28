Disney Plus в Канаде ужесточает правила по совместному использованию учетных записей и обмену паролями, следуя примеру Netflix

С 1 ноября, Disney Plus ужесточает правила относительно обмена паролями среди своих подписчиков в Канаде. Компания обратилась к канадским пользователям по электронной почте, указывая на новые ограничения по совместному использованию учетных данных вне одной семьи.

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Обновленный справочный центр Disney Plus подтверждает новую политику, указывая, что подписки теперь не должны распространяться за пределы семьи. Такой шаг, вероятно, предпринимается для сокращения несанкционированного распространения учетных данных и увеличения числа индивидуальных подписок.

Канадское абонентское соглашение также было обновлено, упомянуто о том, что Disney может контролировать использование учетной записи, и при несоблюдении новых правил возможно ограничение или прекращение доступа к учетной записи.

Эта новая политика последовала за заявлением генерального директора Боба Игера, сделанным во время отчетности за третий квартал, где он подчеркнул активные усилия компании по решению проблемы совместного использования аккаунтов.

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Disney Plus присоединяется к стратегии Netflix, которая уже тестировала подобные ограничения по обмену паролями, и в США эти ограничения начали действовать с мая 2023 года. Это движение отражает растущую проблему потоковых платформ с несанкционированным обменом учетных данных и стремление увеличить прибыль от индивидуальных подписок.