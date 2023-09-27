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Спикер Палаты представителей США против выделения помощи Украине в размере $6 млрд
Спикер Палаты представителей Конгресса США, Кевин Маккарти, высказался против предложения о выделении 6 млрд долларов Украине из временного бюджета США, подчеркивая необходимость сосредоточения на внутренних проблемах страны

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27 сентября 2023 года спикер Палаты представителей Конгресса США, Кевин Маккарти, выразил несогласие с предложением о выделении средств в размере 6 млрд долларов Украине из временного бюджета страны. Об этом было объявлено на пресс-конференции, сообщает агентство ТАСС.

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Кевин Маккарти критиковал данное предложение сенаторов, заявив о неверном распределении приоритетов. По его мнению, важнее сконцентрировать внимание на проблемах внутри страны, таких как ситуация на южной границе и последствия стихийных бедствий в некоторых штатах, чем предоставлять финансовую помощь Украине.

Спикер подчеркнул, что предложение сенаторов ставит интересы Украины выше потребностей американских граждан. Он также уточнил, что в связи с недавними стихийными бедствиями, многие регионы США нуждаются в финансовой поддержке.

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Ранее сообщалось, что Украина получила менее половины из обещанных США танков Abrams, что может указывать на изменение подхода к предоставлению военной помощи со стороны США.

#новости
Источник: sila-rf.ru
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