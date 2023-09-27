Российский Тихоокеанский флот в ближайшее время пополнится подводной лодкой "Якутск" проекта 636

Российский Тихоокеанский флот пополнится новейшей подводной лодкой "Якутск" проекта 636 в ближайшее время, как сообщают "Известия". По утвержденному плану Министерства обороны РФ, этот боевой корабль в скором времени станет частью морского состава страны. В настоящее время идет процесс формирования экипажа, который, как ожидается, будет полностью укомплектован к концу 2023 года. После этого наступит этап обучения команды, которое планируется завершить в следующем году.

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Следует отметить, что подлодки проекта 636 относятся к числу наиболее современных кораблей в российском военно-морском флоте, обладая возможностью атаковать как морские, так и наземные цели. Их конструкция позволяет эффективно действовать в условиях Японского моря, а история эксплуатации подобных подводных лодок отмечена успешными дальними походами. Первые испытания нового корабля запланированы на осень, что обеспечит необходимое время для подготовки команды к выполнению поставленных перед ней задач.