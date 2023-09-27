Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
Новая кибератака обнажила уязвимости GPU от ведущих производителей
Исследователи обнаружили новый тип кибератаки GPU.zip, направленный на графические процессоры от крупных производителей

реклама

Специалисты в области кибербезопасности выявили новый тип атаки под кодовым названием GPU.zip, целью которой стали графические процессоры от таких крупных компаний, как Apple, Intel, AMD, Qualcomm, Arm и Nvidia.

реклама

 Отмечается, что атака GPU.zip может высасывать конфиденциальные визуальные данные пользователей, в частности, имена и пароли, когда те посещают различные сайты. Специфика атаки заключается в умении обходить политику одного источника (same-origin policy), что является краеугольным камнем в защите интернет-приватности, с использованием технологии сжатия данных, встроенной в графические процессоры.

Риск усугубляется в браузерах Google Chrome и Microsoft Edge при определенных настройках, связанных с iframes и GPU-рендерингом.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Несмотря на то, что GPU.zip не представляет непосредственной опасности, эксперты подчеркивают, что данная угроза ставит под вопрос надежность существующих методов веб-разработки и вызывает на пересмотр отношения к аппаратному обеспечению как к основному звену в цепи доверия. Планируется, что результаты исследования будут представлены общественности на 45-м симпозиуме IEEE по вопросам безопасности и конфиденциальности.

#новости
Источник: arstechnica.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Тихоокеанский флот России готовится принять на вооружение подлодку "Якутск"
Спикер Палаты представителей США против выделения помощи Украине в размере $6 млрд
Возвращённая функция управления значками в Windows 11 разочаровала пользователей
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Лучше поздно чем никогда: Россия впервые "засветила" надувные макеты военной техники на СВО
22
В РФ достали из архивов чертежи крылатой сверхзвуковой ракеты «Рельеф» которая лучше Калибра
16
Западная пресса впечатлена разрушительной мощью российского ПТРК «Корнет»
32
Жители РФ не спешат отказываться от Gmail, хотя на размышления осталось всего несколько месяцев
39
Мункки назвал необычным пуск ракеты из ЗРК корветом ВМФ РФ в Балтийском море
3
Завод General Dynamics перед отпавкой на Украину "раздел" танки Abrams от продвинутой урановой брони
5
Ещё один украинский МиГ-29 сгорел на авиабазе Кульбакино после попадания "Ланцета"
4
LEGO отклонила использование переработанного пластика, утверждая, что это не сокращает выбросы CO2
+
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" нашел ключ к разгадке скрытого океана Европы
4
Запорожский чернозем заставил застрять шведские танки ВСУ Strv122 - улучшенную модификацию Leopard
2
Бербок: часть передаваемых Украине Германией вооружений устарела или не работала
+
В ЧВК Вагнер опровергли информацию о закрытии компании
3
Немецкие автопромышленники просят восстановить «Северный поток»
6
Джастин Сан подтвердил взлом HTX (ранее Huobi) и компенсация средств
+
За трату переведенных по ошибке 10 млн долларов, австралийку приговорили к 18 месяцам работ
4
Китай снизил поставки галлия и германия до нуля – металлы нужны для производства оружия в США и ЕС
6
Samsung возобновил финансовую поддержку партнеров за продажу техники компании в России
+
В США попросили не устраивать охоту на танки M1 Abrams
8
19FortyFive: Су-57 может конкурировать с истребителем F-35 и является угрозой для Украины и Запада
7
Утечка теста Snapdragon 8 Gen 3 показала скачок производительности
+

Популярные статьи

ТОП-16 мифов о мониторах
50
На Peacock вышел первый эпизод трехсерийного спин-оффа «Джона Уика»
+
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 55 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
13
США намерены перенести разведывательные технологии с самолетов на космические аппараты
47
Как подключить геймпад Sony Dualsense к консоли Xbox
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming A620-PRO WIFI
17
Midjourney сгенерировала постеры культовых фильмов в аниме стиле
4
Реалистичный военный шутер для слабых ПК и отличная замена Battlefield - Project Reality
4
MX Linux и игры: Основные проблемы Linux для игр
7
Какими были елочные игрушки в СССР
24

Сейчас обсуждают

Тruth Seеker
17:00
Для духовных скреп РФ это будет тяжелым испытанием на поле боя
Экс-спикер теробороны Украины рассказал(-а) о пяти тысячах ЛГБТ-солдат в ВСУ
Александр Привет
16:53
Как так-то!?
Киев сообщил странам G7, что многие компоненты БПЛА Герань принадлежат западным компаниям
Юрий Котляров
16:51
Как раз я в безопасности себя чувствую на иностранных ресурсах, чем на российских. Чтото мне не попадалось, чтобы кого-то посадили за публикацию в Фейсбуке или Твитере, а вот в ВК- сплошь и рядом.
Утечка теста Snapdragon 8 Gen 3 показала скачок производительности
Тruth Seеker
16:48
"учитывая полицейский характер текущей военной операции" И мобилизация это норма в полицейском характере текущей операции) Вот уж действительно #психиатрия
Украина запросила у Запада дальнобойные ракеты для нанесения ударов по России, Ирану и Сирии — британская пресса
Александр Привет
16:48
Охлаждали чиллером?
Intel Core i7-14700KF с разгоном до 6 ГГц на 20% опередил 13700K в многопотоке Geekbench 6
Юрий Котляров
16:46
Поздравляю группу депутатов, продавивших этот закон, с очередной премией. Копеечка к зарплате, ой пару миллионов, лишними не будут.
Утечка теста Snapdragon 8 Gen 3 показала скачок производительности
ЖДАН
16:46
Дружище,ты попутал х... с гусиной шеей.Не примеряй свою маску гомосека на всех.
Какими были елочные игрушки в СССР
dimkahon
16:43
Красноглазикам сие невдомек. Ну как же, любимку обидели. Им хоть по сто раз на дню объясняй, что ось как одежда, на разные случаи жизни своя. Но нет, вот линух крут, блаблабла, универсален, а венда га...
Продолжаю использовать MX Linux вместо Windows на реальном ПК, не смотря ни на что
Борис Апостолов
16:42
Попадание ракеты Корнет-Э в башню танка Меркава 4, 12 августа 2006 года. Что вы там говорите? Пробивает любую броню? Пропаганду свою поуймите самую малость. Этот птур уже 15 лет назад не особо впечатл...
Западная пресса впечатлена разрушительной мощью российского ПТРК «Корнет»
Юрий Котляров
16:39
Вот хохлы, наверное, дураки. Там танки ездят по одному и тому же месту, чтобы на мину не нарваться, там колея накатанаяидолжна быть. А тут бац и танк. Да и коптеры у них с таким хорошим увеличением, ч...
Лучше поздно чем никогда: Россия впервые "засветила" надувные макеты военной техники на СВО
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем