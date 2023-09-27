Исследователи обнаружили новый тип кибератаки GPU.zip, направленный на графические процессоры от крупных производителей

Специалисты в области кибербезопасности выявили новый тип атаки под кодовым названием GPU.zip, целью которой стали графические процессоры от таких крупных компаний, как Apple, Intel, AMD, Qualcomm, Arm и Nvidia.

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Отмечается, что атака GPU.zip может высасывать конфиденциальные визуальные данные пользователей, в частности, имена и пароли, когда те посещают различные сайты. Специфика атаки заключается в умении обходить политику одного источника (same-origin policy), что является краеугольным камнем в защите интернет-приватности, с использованием технологии сжатия данных, встроенной в графические процессоры.

Риск усугубляется в браузерах Google Chrome и Microsoft Edge при определенных настройках, связанных с iframes и GPU-рендерингом.

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Несмотря на то, что GPU.zip не представляет непосредственной опасности, эксперты подчеркивают, что данная угроза ставит под вопрос надежность существующих методов веб-разработки и вызывает на пересмотр отношения к аппаратному обеспечению как к основному звену в цепи доверия. Планируется, что результаты исследования будут представлены общественности на 45-м симпозиуме IEEE по вопросам безопасности и конфиденциальности.