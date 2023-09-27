Huawei анонсировала смартфоны среднего класса Nova 12 и Nova 12 Pro, отмечая возвращение своих процессоров Kirin

Huawei готовится внести значительные обновления в свою линейку смартфонов, представив модели среднего класса Nova 12 и Nova 12 Pro. Это первое возвращение процессоров Kirin в устройства Huawei за последние годы. Ожидается, что новинки обеспечат солидное соотношение цена-качество, исходя из утечек в Weibo, где был опубликован официальный постер новых моделей.

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Основное внимание привлекает использование процессора Kirin 9000S, ранее установленного в семействе Mate 60, в модели Nova 12 Pro. Этот шаг станет заметным возвращением процессоров Kirin на борт смартфонов Huawei, показывая стремление компании улучшить производительность своих устройств среднего сегмента. Nova 12 Pro также оснащен изогнутой OLED-панелью с частотой обновления 120 Гц и улучшенной защитой экрана второго поколения Kunlun.

Аккумулятор ёмкостью 4900 мАч и поддержка быстрой зарядки мощностью 100 Вт обещают долгое время автономной работы и быстрое восстановление заряда. Фотографические возможности обогащены благодаря тройной основной камере, включая 50-мегапиксельный основной модуль, ультраширокоугольный модуль на 12 Мп с автофокусом и макрорежимом, а также 50-мегапиксельную телекамеру.

Модель Nova 12, хотя и оснащена менее мощным процессором Kirin 830, также получает изогнутую OLED-панель с частотой обновления 120 Гц. Отличие заключается в менее продвинутой телекамере на 8 Мп и ёмкости аккумулятора 4800 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 88 Вт.

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Стоимость новых моделей, по данным инсайдеров, начнется от $410, что делает их привлекательным выбором для пользователей, ищущих баланс между ценой и качеством.