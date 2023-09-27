Google разработала "Панель производительности" для браузера Chrome на операционных системах Windows 11 и macOS

Компания Google разрабатывает новую функцию для своего браузера Chrome, ориентированную на пользователей операционных систем Windows 11 и macOS. Нововведение, получившее название "Панель производительности", позволяет отслеживать использование памяти и процессора браузером, а также анализировать производительность отдельных открытых вкладок. Этот шаг является частью стратегии Google по оптимизации "жадности" Chrome и улучшению управления вкладками.

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Одной из заявленных особенностей новой панели является функция "Экономия памяти". Когда данная опция активирована, ресурсы браузера распределяются в пользу активных вкладок, обеспечивая более эффективное использование памяти только во время реального взаимодействия пользователя с браузером. Например, если у пользователя открыто несколько вкладок с социальной сетью ВКонтакте, а активно используется лишь вкладка с YouTube, Chrome временно освободит память от неактивных вкладок ВКонтакте, перераспределяя ресурсы на активную вкладку.

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Эта новая функция направлена на повышение производительности и улучшение пользовательского опыта при взаимодействии с браузером, делая его более отзывчивым и быстрым. Также это нововведение поможет пользователям лучше понимать, как именно браузер использует системные ресурсы, что особенно актуально для тех, кто часто работает с множеством открытых вкладок.