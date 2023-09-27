Соглашение между Гильдией сценаристов Америки и AMPTP обещает повышение оплаты труда сценаристов, ограничивает использование ИИ в сценарном искусстве и требует от студий предоставления данных о стриминговой аудитории

Гильдия сценаристов Америки (WGA) в ходе забастовок достигла важных соглашений с AMPTP, что открывает новую главу в функционировании Голливуда. Контракт, о котором идет речь, подразумевает заметное увеличение оплаты труда сценаристов, особенно в проектах для стриминговых платформ с бюджетом свыше 30 млн долларов, и 26% увеличение "остаточной базы".

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Еще одной заметной победой WGA является регулирование использования искусственного интеллекта в сценарном мастерстве. Согласно новым условиям, ИИ запрещено создавать или переписывать литературные произведения, а контент, созданный ИИ, не может быть использован в качестве исходного материала. Это решение направлено на борьбу с растущими опасениями по поводу возможного влияния ИИ на креативный процесс и угрозы замены сценаристов машинами.

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Также студии теперь обязаны предоставлять данные о действительной аудитории своих стриминговых платформ, включая количество часов вещания для высокобюджетных программ на национальном и международном уровне. Эта прозрачность дает WGA возможность публиковать агрегированные данные, обеспечивая более ясное представление о реальном положении дел в индустрии и вызывая сомнения в существующей практике утаивания данных. Согласно The Verge, это изменит привычный порядок вещей в Голливуде.