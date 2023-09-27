Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
Покупка автомобилей онлайн теперь возможна и в России
Торговая платформа Ozon запускает онлайн-продажу автомобилей в тестовом режиме для жителей Москвы и Московской области

реклама

Популярная торговая платформа Ozon приступила к онлайн-продаже автомобилей. Пока эта услуга доступна в тестовом режиме для жителей Москвы и Московской области, но в будущем планируется ее распространение и на другие города России. Сейчас на платформе представлены автомобили от компании "Деливери Кар", являющейся онлайн-дилером китайской марки Chery.

реклама

Три года назад Ozon уже пытался внедрить категорию "Автомобили", но тогда клиенты могли лишь зарезервировать машину онлайн, а завершить сделку только в дилерском центре. Теперь же весь процесс, начиная от выбора автомобиля до подписания договора купли-продажи, можно осуществить в режиме онлайн. Окончательное подписание документов произойдет в момент доставки автомобиля.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Такой шаг со стороны Ozon свидетельствует о расширении горизонтов онлайн-торговли и адаптации к растущему интересу покупателей к онлайн-покупке автомобилей. Однако стоит отметить, что платформа не планирует предложить услуги автокредитования через свой банк.

#новости
Источник: vedomosti.ru
+
Написать комментарий (0)
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Лучше поздно чем никогда: Россия впервые "засветила" надувные макеты военной техники на СВО
18
В РФ достали из архивов чертежи крылатой сверхзвуковой ракеты «Рельеф» которая лучше Калибра
15
Западная пресса впечатлена разрушительной мощью российского ПТРК «Корнет»
26
Жители РФ не спешат отказываться от Gmail, хотя на размышления осталось всего несколько месяцев
30
Мункки назвал необычным пуск ракеты из ЗРК корветом ВМФ РФ в Балтийском море
3
Ещё один украинский МиГ-29 сгорел на авиабазе Кульбакино после попадания "Ланцета"
4
Завод General Dynamics перед отпавкой на Украину "раздел" танки Abrams от продвинутой урановой брони
5
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" нашел ключ к разгадке скрытого океана Европы
4
LEGO отклонила использование переработанного пластика, утверждая, что это не сокращает выбросы CO2
+
Запорожский чернозем заставил застрять шведские танки ВСУ Strv122 - улучшенную модификацию Leopard
2
В Сети появились кадры уничтожения ещё одного МиГ-29 ВС ВСУ на аэродроме Долгинцево с помощью дрона-камикадзе
1
Бербок: часть передаваемых Украине Германией вооружений устарела или не работала
+
В ЧВК Вагнер опровергли информацию о закрытии компании
3
Немецкие автопромышленники просят восстановить «Северный поток»
6
Джастин Сан подтвердил взлом HTX (ранее Huobi) и компенсация средств
+
За трату переведенных по ошибке 10 млн долларов, австралийку приговорили к 18 месяцам работ
4
Китай снизил поставки галлия и германия до нуля – металлы нужны для производства оружия в США и ЕС
6
В США попросили не устраивать охоту на танки M1 Abrams
7
19FortyFive: Су-57 может конкурировать с истребителем F-35 и является угрозой для Украины и Запада
7
Samsung возобновил финансовую поддержку партнеров за продажу техники компании в России
+

Популярные статьи

ТОП-16 мифов о мониторах
50
На Peacock вышел первый эпизод трехсерийного спин-оффа «Джона Уика»
+
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 55 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
12
США намерены перенести разведывательные технологии с самолетов на космические аппараты
47
Как подключить геймпад Sony Dualsense к консоли Xbox
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming A620-PRO WIFI
17
Midjourney сгенерировала постеры культовых фильмов в аниме стиле
4
Реалистичный военный шутер для слабых ПК и отличная замена Battlefield - Project Reality
4
MX Linux и игры: Основные проблемы Linux для игр
5
Какими были елочные игрушки в СССР
23

Сейчас обсуждают

Mur
14:59
Через "член пепенца" (знаменитая оговорка ведущей на телевидении)
В Польше ищут доказательства причастности нациста Хунки к геноциду поляков
Mur
14:58
Через "член пепенца"? Напомню, что куча фашистских специалистов и военных после разгрома фашистской Германии уехало на заработки в Канаду, США, Аргентину и др. страны Северной и Южной Америки.
В Польше ищут доказательства причастности нациста Хунки к геноциду поляков
DooC
14:57
смотря где ты на встройке посидиш и на сколько та же встройка может,при том встройка жрет свою память с самой оперативы которая на самом деле медленная и требуется для встройки чисто двух ранговые мод...
Бюджетные видеокарты Afox GTX 1050: скупой платит дважды
XAM
14:56
Его фишка в том что он прошибает скулу башни абрамса и выходит через корму его башни.
Западная пресса впечатлена разрушительной мощью российского ПТРК «Корнет»
Mur
14:56
У них там все фашисты "жертвы", а те, кто против них воевал "НКВД-шники и коммуняки"
В Польше ищут доказательства причастности нациста Хунки к геноциду поляков
DooC
14:56
от Nvidia 1050 карты не было,тока 2 гигов и после переработка с 3 гигт с урезанием шины
Бюджетные видеокарты Afox GTX 1050: скупой платит дважды
zukoZL
14:55
В продажу поступили поддельные елочные игрушки — выглядят как настоящие, но радости не приносят
Какими были елочные игрушки в СССР
Mur
14:55
Но не в Канаде. Там фашисты у власти (парламент), и рукоплещут бывшим СС-совцам на сборище совместно с Зеленским.
В Польше ищут доказательства причастности нациста Хунки к геноциду поляков
pOdOnOg
14:54
То чувство когда не хватило денег на дизайнера)
Предсерийное исполнение Tesla Cybertruck продемонстрировало чёрную крышу с панорамной вставкой
Mur
14:54
Так ему парламент Канады и Зеленский рукоплескали. Кто ж его судить будет, если вокруг него одни единомышленники?
В Польше ищут доказательства причастности нациста Хунки к геноциду поляков
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем