Торговая платформа Ozon запускает онлайн-продажу автомобилей в тестовом режиме для жителей Москвы и Московской области

Популярная торговая платформа Ozon приступила к онлайн-продаже автомобилей. Пока эта услуга доступна в тестовом режиме для жителей Москвы и Московской области, но в будущем планируется ее распространение и на другие города России. Сейчас на платформе представлены автомобили от компании "Деливери Кар", являющейся онлайн-дилером китайской марки Chery.

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Три года назад Ozon уже пытался внедрить категорию "Автомобили", но тогда клиенты могли лишь зарезервировать машину онлайн, а завершить сделку только в дилерском центре. Теперь же весь процесс, начиная от выбора автомобиля до подписания договора купли-продажи, можно осуществить в режиме онлайн. Окончательное подписание документов произойдет в момент доставки автомобиля.

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Такой шаг со стороны Ozon свидетельствует о расширении горизонтов онлайн-торговли и адаптации к растущему интересу покупателей к онлайн-покупке автомобилей. Однако стоит отметить, что платформа не планирует предложить услуги автокредитования через свой банк.