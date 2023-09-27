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Mirakl
ВСУ и НАТО реализуют новую тактику усиливая ракетные удары
Полковник запаса Андрей Кошкин обнародовал информацию о новой стратегии ВСУ и стран НАТО, сфокусированной на дальнобойных ракетных ударах по ключевым объектам Крыма

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Согласно военному эксперту, полковнику запаса Андрею Кошкину, вооруженные силы Украины (ВСУ) и стран НАТО обновляют свою стратегию, сосредоточив внимание на дальнобойных ракетных ударах по ключевым объектам инфраструктуры на Крымском полуострове. Этот шаг, как отмечает Кошкин, стал откликом на неудачное контрнаступление ВСУ и указывает на усиление взаимодействия между США, НАТО и Украиной в вопросах разведки и вооружения.

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В последнее время, по данным полковника, наблюдается увеличение числа разведывательных полетов над Крымом, что сигнализирует о росте разведывательной активности и эскалации обстрелов в регионе. Вдобавок к этому, США и НАТО усилили поставки вооружения ВСУ, включая комплексы HIMARS и ракеты большой дальности ATACMS с GPS-наведением, что позволит эффективнее реализовывать новую тактику ракетных ударов.

Кошкин подчеркивает, что изменение стратегии обусловлено стремлением улучшить возможности ПВО и радиоэлектронной борьбы, учитывая новый акцент на дальнобойных ракетных ударах. Он также отмечает, что с начала года количество разведывательных полетов вблизи Крыма увеличилось в три раза, согласно данным Flightradar24.

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Данное развитие ситуации указывает на глубокие изменения в военной стратегии региона и, возможно, приведет к дальнейшему военно-техническому сотрудничеству между Украиной и странами НАТО.

#новости
Источник: lenta.ru
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