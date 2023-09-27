17 штатов США в союзе с Федеральной торговой комиссией подали в суд на Amazon, обвинив компанию в монополистических практиках и недобросовестном продвижении собственных продуктов и услуг на своей торговой платформе

В среду, регуляторные органы совместно с 17 американскими штатами направили в суд заявление против торгового гиганта Amazon, обвинив его в монополистических методах и нарушении закона "Монополия не пройдет". Центральной точкой спора стало утверждение, что Amazon недобросовестно продвигает свои продукты и услуги на своей платформе, создавая неприемлемые условия для сторонних продавцов.

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Федеральная торговая комиссия США (FTC) вместе с генеральными прокурорами 17 штатов ведут это дело, обвиняя Amazon в том, что компания вынуждает продавцов пользоваться своими логистическими услугами для получения доступа к программе Prime и диктует им минимальные цены на товары. Такой подход, по мнению истцов, ограничивает конкуренцию и нарушает правила честного рынка.

Amazon категорически отвергает все обвинения, заявляя, что действия компании направлены на поддержание конкуренции и инноваций в розничной торговле. Компания также подчеркивает, что создает благоприятные условия для широкого выбора продукции для потребителей.

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Этот иск может стать значимым прецедентом в борьбе с монополистическими тенденциями крупнейших технологических компаний и повлиять на будущее регулирование цифрового рынка.