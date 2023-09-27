Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Mirakl
Правительство США и 17 штатов подали в суд на Amazon
17 штатов США в союзе с Федеральной торговой комиссией подали в суд на Amazon, обвинив компанию в монополистических практиках и недобросовестном продвижении собственных продуктов и услуг на своей торговой платформе

реклама

В среду, регуляторные органы совместно с 17 американскими штатами направили в суд заявление против торгового гиганта Amazon, обвинив его в монополистических методах и нарушении закона "Монополия не пройдет". Центральной точкой спора стало утверждение, что Amazon недобросовестно продвигает свои продукты и услуги на своей платформе, создавая неприемлемые условия для сторонних продавцов.

реклама

Федеральная торговая комиссия США (FTC) вместе с генеральными прокурорами 17 штатов ведут это дело, обвиняя Amazon в том, что компания вынуждает продавцов пользоваться своими логистическими услугами для получения доступа к программе Prime и диктует им минимальные цены на товары. Такой подход, по мнению истцов, ограничивает конкуренцию и нарушает правила честного рынка.

Amazon категорически отвергает все обвинения, заявляя, что действия компании направлены на поддержание конкуренции и инноваций в розничной торговле. Компания также подчеркивает, что создает благоприятные условия для широкого выбора продукции для потребителей.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы
4070 MSI по старой цене дешевле Palit
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Этот иск может стать значимым прецедентом в борьбе с монополистическими тенденциями крупнейших технологических компаний и повлиять на будущее регулирование цифрового рынка.

#новости
Источник: edition.cnn.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Изменения ценовой политики Unity Technologies привели к закрытию Boston Unity Group
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

В РФ достали из архивов чертежи крылатой сверхзвуковой ракеты «Рельеф» которая лучше Калибра
14
Лучше поздно чем никогда: Россия впервые "засветила" надувные макеты военной техники на СВО
17
Кадры мощнейшего взрыва ракеты РСЗО «Торнадо-С» рядом со скоплением техники ВСУ попали в Сеть
12
Западная пресса впечатлена разрушительной мощью российского ПТРК «Корнет»
17
Жители РФ не спешат отказываться от Gmail, хотя на размышления осталось всего несколько месяцев
29
Мункки назвал необычным пуск ракеты из ЗРК корветом ВМФ РФ в Балтийском море
3
Китайские специалисты начали предлагать услугу по разгону Asic-устройств для Kaspa
1
Ещё один украинский МиГ-29 сгорел на авиабазе Кульбакино после попадания "Ланцета"
4
Космический телескоп "Джеймс Уэбб" нашел ключ к разгадке скрытого океана Европы
4
LEGO отклонила использование переработанного пластика, утверждая, что это не сокращает выбросы CO2
+
Запорожский чернозем заставил застрять шведские танки ВСУ Strv122 - улучшенную модификацию Leopard
2
Завод General Dynamics перед отпавкой на Украину "раздел" танки Abrams от продвинутой урановой брони
4
В Сети появились кадры уничтожения ещё одного МиГ-29 ВС ВСУ на аэродроме Долгинцево с помощью дрона-камикадзе
1
Бербок: часть передаваемых Украине Германией вооружений устарела или не работала
+
Немецкие автопромышленники просят восстановить «Северный поток»
6
В ЧВК Вагнер опровергли информацию о закрытии компании
3
Джастин Сан подтвердил взлом HTX (ранее Huobi) и компенсация средств
+
За трату переведенных по ошибке 10 млн долларов, австралийку приговорили к 18 месяцам работ
4
Китай снизил поставки галлия и германия до нуля – металлы нужны для производства оружия в США и ЕС
5
GeForce GTX 1650 проверили в 80 современных играх — тянет всё
8

Популярные статьи

Минобороны Индии одобрило приобретение у РФ 12 истребителей Су-30МКИ
24
ТОП-16 мифов о мониторах
50
На Peacock вышел первый эпизод трехсерийного спин-оффа «Джона Уика»
+
США намерены перенести разведывательные технологии с самолетов на космические аппараты
47
Как подключить геймпад Sony Dualsense к консоли Xbox
5
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming A620-PRO WIFI
17
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 55 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (Сентябрь)
11
Midjourney сгенерировала постеры культовых фильмов в аниме стиле
4
Реалистичный военный шутер для слабых ПК и отличная замена Battlefield - Project Reality
4
Какими были елочные игрушки в СССР
19

Сейчас обсуждают

EvgenМ
13:18
Чекистам ты нужен как кобыле седло...ты же просто прыщавая трещетка на овере)))
Утечка теста Snapdragon 8 Gen 3 показала скачок производительности
NelEvg
13:16
Какие еще мемы, тупость
У россиян вырос спрос на литературу о Древнем Риме на фоне популярности мемов
EvgenМ
13:16
Да кому ты нужен? Ноунейм пердящий в интернете
Утечка теста Snapdragon 8 Gen 3 показала скачок производительности
usr721
13:13
У абрамсов, в зависимости от комплектации, в отличии от поставленных 2-ых лео и челленджеров все же имеется кое-какая активная защита, не Трофи, но хоть что-то. Хотя украм вряд ли поставят именно таки...
Западная пресса впечатлена разрушительной мощью российского ПТРК «Корнет»
Виталий Кочкин
13:11
Кесарь же сказал нас опять надули!
Лучше поздно чем никогда: Россия впервые "засветила" надувные макеты военной техники на СВО
Николай
13:10
Зачем это нам? Надувайте разведку сопредельного государства. Нас то за что? Зачем это выкладывать?
Лучше поздно чем никогда: Россия впервые "засветила" надувные макеты военной техники на СВО
Omon-Ra
13:10
тоже слюни пускаю на этот цп. у меня 5600х и 3080. моник 1440р 144гц. но блин, то отпуск, то платежи какие-то, то кот заболел... может к новому году хоть смогу приобрести.... эх
Собираем мощный игровой компьютер на одном из лучших процессоров для игр — Ryzen 7 5800X3D
Александр Маршев
12:59
👍👍👍
Власти Молдавии: Если Газпром готов простить долги за газ, то мы обещаем не подавать в суд
Denis Belokopytov
12:57
Че серьёзно ALC897 самый бюджетный кодек стал эталоном качества?
Обзор и тестирование материнской платы ASUS TUF Gaming A620-PRO WIFI
MrPegge
12:55
Радар Н-О11М еще в СССР начали делать, и доделали к 1993г. Индусам с такими радарами ничего против китайцев, которые на свои Су27 уже давно АФАРы ставят не светит.
Минобороны Индии одобрило приобретение у РФ 12 истребителей Су-30МКИ
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем