Джони Айв, бывший главный дизайнер Apple, ведет переговоры с генеральным директором OpenAI Сэмом Альтманом о возможном сотрудничестве в проекте по созданию аппаратного обеспечения для искусственного интеллекта.

Джони Айв, когда-то был лицом инноваций в Apple, возглавляя дизайн многих ключевых продуктов компании. Однако недавние отчеты указывают на возможное сотрудничество между Айвом и Сэмом Альтманом, генеральным директором OpenAI, в рамках проекта по созданию аппаратного обеспечения для искусственного интеллекта.

реклама

Это сотрудничество может иметь далеко идущие последствия в индустрии ИИ и создать потенциальную конкуренцию между OpenAI и Apple, особенно учитывая, что Apple разрабатывает своего конкурента для ChatGPT.

Не было разглашено много деталей относительно нового проекта, но известно, что его целью является создание аппаратного обеспечения, адаптированного под эпоху искусственного интеллекта. Масайоши Сон, генеральный директор SoftBank, также, по слухам, участвовал в переговорах, что может указывать на значительные амбиции и возможные инвестиции в проект.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Однако, главный вопрос, который вызывает интерес, заключается в том, как данное сотрудничество может повлиять на отношения между Айвом и его бывшим работодателем. Если проект успешно запустится, это может привести к возникновению нового конкурента на рынке ИИ, что, в свою очередь, может оказаться вызовом для Apple и ее стремления занять свое место в мире ИИ с помощью "Apple GPT".