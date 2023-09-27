Изменения в ценовой политике и отход от поддержки сообщества разработчиков со стороны Unity Technologies привели к закрытию Boston Unity Group после 13 лет работы

Boston Unity Group (BUG), известная как "первая официальная группа пользователей Unity в мире", объявила о своем закрытии после 13 лет служения сообществу из-за утраты доверия к Unity Technologies. В центре внимания находится отход Unity от поддержки сообщества разработчиков, а также изменения в структуре оплаты, которые BUG назвала "немыслимо враждебными". Это воплощение растущего разочарования разработчиков, ощущающих отчуждение от компании, когда та отходит от своих корней.

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В течение многих лет BUG служила платформой для встреч, лекций и нетворкинга тысяч членов сообщества. Отношения между Unity и его базой пользователей стали трещать, когда компания внесла изменения в свою ценовую политику, что вызвало волну критики со стороны индустрии. Хотя Unity частично отменила эти изменения в ответ на критику, многие разработчики продолжают испытывать недовольство и опасения относительно возможности возвращения к враждебной практике в будущем.

Ключевые сотрудники, которые были уволены или покинули компанию, усилили ощущение нестабильности среди сообщества разработчиков. Реакция на эти события подчеркнула, насколько важно для компаний поддерживать открытую коммуникацию и доверие с их сообществами.

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Марк Уиттен, руководитель Unity Technologies, выразил стремление компании восстановить доверие не просто словами, но и действиями. Однако вопрос о том, сможет ли Unity пересобрать разбросанные отношения с разработчиками и восстановить свою репутацию, остается открытым.