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Mirakl
Tele2 запускает инновационный сервис оформления e-sim онлайн через биометрию в России
Tele2 вводит сервис дистанционного оформления e-sim через биометрию, став первым оператором в России, предложившим такую услугу

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Мобильный оператор Tele2 стал первопроходцем в России, предложив возможность полностью дистанционного оформления электронной SIM-карты (e-sim) на основе биометрических данных. Теперь абоненты могут без труда оформить e-sim, не посещая офис оператора для подтверждения своей личности.

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Процесс регистрации биометрических данных проходит через приложение "Госуслуги Биометрия" с помощью 10-летнего загранпаспорта, либо в ближайшем отделении банка. Собранные биометрические данные хранятся в базе Единой биометрической системы (ЕБС), управляемой Центром биометрических технологий. Это обеспечивает безопасность и конфиденциальность персональных данных абонентов.

Однако, для успешной регистрации биометрии важно удостовериться, что устройство пользователя поддерживает данную технологию. Проверить это можно в настройках смартфона, убедившись в наличии функции биометрии.

Инициатива Tele2 является частью национального проекта "Цифровая экономика", направленного на развитие цифровых технологий в повседневной жизни граждан. Этот шаг открывает новые горизонты для удобства и доступности услуг мобильной связи для российских абонентов, делая процесс получения e-sim проще и быстрее.

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Таким образом, Tele2 продолжает внедрять инновационные решения, упрощая взаимодействие абонентов с оператором и способствуя развитию цифровых технологий в России.

#новости
Источник: tass.ru
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