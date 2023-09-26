Apple готовится представить iPhone 16 с инновационной кнопкой Capture, предназначенной для более удобного захвата фотографий

Apple готовится внести инновацию в свои смартфоны с выпуском iPhone 16. Новшество заключается в добавлении кнопки Capture, предназначенной для улучшения опыта съемки фотографий на устройстве.

реклама

Что делает кнопку Capture особенной, так это её уникальная реализация. В отличие от обычных физических кнопок, эта кнопка будет реагировать на прикосновение и силу нажатия с использованием вибромоторчика Taptic Engine, что создаст ощущение реального нажатия. Эта инновация призвана улучшить контроль пользователя над моментом съемки и сделать процесс более комфортным.

Несмотря на то, что эта информация пока не подтверждена официально, источник утверждает, что кнопка Capture будет внедрена во всей линейке iPhone 16. Тем не менее, Apple также разработала альтернативную версию без этой кнопки, на случай, если новшество не будет хорошо принято пользователями или не пройдет испытания.

Важным аспектом апгрейда iPhone 16 также является увеличение размеров экранов в моделях iPhone 16 Pro и Pro Max с 6,1 и 6,7 дюймов до 6,3 и 6,9 дюймов соответственно. Это позволит пользователям наслаждаться более просторными дисплеями и улучшенным визуальным опытом.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60



