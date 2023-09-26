Портал Universo Nintendo сообщает, что Red Dead Redemption 2 от Rockstar может появиться на Nintendo Switch, основываясь на рейтинге игры, который был присвоен в Бразилии для этой платформы

Информация о возможном выпуске игры Red Dead Redemption 2 на Nintendo Switch, которая появилась на портале Universo Nintendo и упоминает рейтинг в Бразилии, не была официально подтверждена Rockstar. Поэтому пока нет никаких официальных объявлений о том, будет ли Red Dead Redemption 2 доступен на Nintendo Switch.

реклама

Напомню, что релиз оригинальной части Red Dead Redemption на Nintendo Switch вызвал интерес у игроков, но также вызвал негодование некоторых из-за высокой цены и отсутствия значительных улучшений по сравнению с версией 2010 года.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Однако, если Rockstar решит выпустить Red Dead Redemption 2 на Nintendo Switch, это может стать замечательной новостью для поклонников серии, так как игра получила много положительных отзывов и призов за свой качественный геймплей и детализированный мир.