Разработчики Cyberpunk 2077 из CD Projekt RED извинились за русофобские реплики в украинской локализации последнего обновления игры.

Польская игровая студия CD Projekt RED, ответственная за создание игры Cyberpunk 2077, принесла извинения за некоторые реплики в украинской локализации, которые были восприняты как русофобские. Сообщается, что эти реплики появились в последнем обновлении игры версии 2.0, выпущенном в сентябре 2023 года, и были добавлены без ведома студии.

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В опубликованном заявлении компания отметила, что оскорбительные фразы не отражают её позиции, и подчеркнула, что украинская локализация была выполнена аутсорс-студией, имя которой не раскрывается. CD Projekt RED извинилась перед русскоязычным игровым сообществом и пообещала заменить спорные реплики в ближайшем обновлении.

Отмечается, что вместе с обновлением 2.0 было выпущено первое сюжетное дополнение к игре под названием "Призрачная свобода", которое также получило русскую локализацию, однако только на уровне субтитров и без озвучки.

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Русскоязычное игровое сообщество выразило недовольство найденными в украинской версии игры репликами, что, в свою очередь, вызвало реакцию со стороны разработчиков. CD Projekt RED обещает принять меры, чтобы подобная ситуация не повторилась в будущем.