Yandex Cloud представила сервис защиты веб-приложений Smart Web Security, обеспечивающий защиту от сложных DDoS-атак на уровне L7

Облачная платформа Yandex Cloud представила новый сервис защиты веб-приложений для своих компаний-партнёров под названием Smart Web Security. Сервис работает на основе поведенческого анализа пользовательских действий, машинного обучения и интеграции с системой Yandex SmartCaptcha. Это позволяет эффективно блокировать сложные DDoS-атаки на уровне L7 по классификации OSI, имитирующие действия реальных пользователей.

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Технология Smart Web Security была разработана на базе внутренней системы "Антиробот" от "Яндекса", которая ежегодно успешно противостоит рекордным DDoS-атакам на сервисы компании. Машинные алгоритмы сервиса постоянно дообучаются на основе анализа большого объема легитимного и нелегитимного трафика. При обнаружении подозрительного трафика, сервис перенаправляет его на Yandex SmartCaptcha для дальнейшей проверки — является ли посетитель человеком или роботом.

Сервис Smart Web Security находится в стадии Public Preview и доступен ограниченному числу пользователей бесплатно по запросу. В перспективе планируется расширение функционала сервиса за счет технологии WAF для фильтрации трафика. Для защиты от DDoS-атак на уровнях L3 и L4 клиенты могут продолжить использовать сервис Yandex DDoS Protection.

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Smart Web Security уже интегрирован с другими продуктами облачной платформы и может быть быстро развернут в рамках балансировщика нагрузки Yandex Application Load Balancer.