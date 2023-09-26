YouTube объявил о прекращении поддержки бюджетного тарифа Premium Lite, который позволял просматривать контент без рекламы

Видеохостинг YouTube в своем письме к клиентам сообщил о завершении поддержки тарифа Premium Lite, позволяющего просматривать видео без рекламы. Этот тариф больше не будет доступен с 25 октября 2023 года, спустя два года после его запуска.

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Premium Lite был введен в августе 2021 года как более доступный вариант премиальной подписки. Однако отличие состояло в отсутствии некоторых функций, таких как скачивание видео, фоновое воспроизведение и доступ к YouTube Music. Пилотный проект был запущен в ряде стран Европы с ежемесячной стоимостью €7.

После отмены Premium Lite подписчикам предлагают два варианта: возвращение к бесплатной версии YouTube с рекламой или переход на полноценный тариф YouTube Premium с доступом к YouTube Music. Кроме того, текущим подписчикам Premium Lite предложат месяц бесплатного доступа к полноценному премиальному тарифу, если они решат отменить свою текущую подписку или дождутся окончания её поддержки.

В своем сообщении YouTube выразил сожаление о возможном разочаровании подписчиков и пообещал продолжить работу над созданием аналогичных тарифов, прислушиваясь к отзывам пользователей, авторов и партнеров.

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Ранее летом компания уже анонсировала увеличение стоимости премиальной подписки для новых пользователей в США на $2, установив ее в размере $14 в месяц, а годовая подписка подорожала на $20 и теперь стоит $140.