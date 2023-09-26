DJI выпустила Mini 4 Pro, компактный дрон с функцией автоматического прохождения маршрута.

DJI представила свой новый компактный дрон Mini 4 Pro, обновленный вариант предыдущей модели Mini 3 Pro с добавлением некоторых функций из серии Air 3.

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Новый мультикоптер весит всего 250 грамм и оснащен камерой с 48-мегапиксельным сенсором, способной записывать видео в 4K качестве с частотой 60 кадров в секунду. Поддержка HDR и цветового профиля D-Log M позволяет добиваться более высокого качества изображения.

Интеллектуальные функции Mini 4 Pro включают в себя:

Waypoint Flight: автоматическое прохождение заданного маршрута с одновременной съемкой;

ActiveTrack 360°: расширенное отслеживание объектов в кадре;

DJI OcuSync 4.0: передача данных на большие расстояния, включая видео Full HD 60 FPS на дистанцию до 20 километров.

Стандартный аккумулятор предоставляет до 34 минут полета, а с расширенной батареей Plus время полета увеличивается до 45 минут.

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Продажи нового дрона уже стартовали. Базовая версия DJI Mini 4 Pro оценена в 760 долларов, комплект с пультом RC 2 стоит 960 долларов, а расширенный комплект с профессиональным пультом и двумя дополнительными аккумуляторами предлагается по цене 1100 долларов.